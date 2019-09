Boris Johnson perde maioria no Parlamento

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson perdeu a maioria parlamentar, antes de uma votação determinante do Brexit, após o conservador Phillip Lee ter ingressado nas fileiras dos liberais democratas (pró-União Europeia). "Os liberais democratas têm o prazer de anunciar que o deputado Phillip Lee, de Bracknell, se juntou ao partido" afirmou o grupo em comunicado citado pela Bloomberg. Por sua vez, Lee adiantou no mesmo documento: "O governo conservador está à procura de um Brexit prejudicial, coloca vidas em riscos e ameaça injustificadamente a integridade do Reino Unido".

Com a entrada de Lee, existem agora 310 deputados conservadores, dez membros do Partido Unionista Democrata e 322 deputados de outros partidos (sendo que vinte são independentes).

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR