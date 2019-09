"Se Rui Vitória não tivesse saído do Benfica, João Félix e Ferro estariam no Marítimo"

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, revelou que o clube madeirense quase garantiu os empréstimos de João Félix e Ferro junto do Benfica na última época. As transferências acabaram por não se concretizar com a saída de Rui Vitória do clube da Luz.

"Em dezembro passado, o João Félix não estava a jogar na equipa principal e decidimos fazer esta abordagem. Num almoço em que estiveram presentes as duas direções, acordámos as transferências do Félix e do Ferro. Depois, sai Rui Vitória, entra Bruno Lage e tudo volta à estaca zero", disse o líder do Marítimo, em declarações ao programa Futebol Total do Canal 11.

"No espaço de uma semana tudo mudou. Bastava que o Rui Vitória não tivesse saído. O presidente do Benfica não pode negar, há mensagens escritas nesse sentido", rematou.