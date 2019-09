Taça da Liga. Já são conhecidos os grupos de Benfica, Sporting e FC Porto

Durante a tarde desta terça-feira, no Parque dos Poetas, em Oeiras, realizou-se o sorteio da fase de grupos da Taça da Liga.

O Sporting, detentor do título, ficou inserido no grupo C, juntamente com Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente.

Já o FC Porto terá pela frente Santa Clara, Chaves e Casa Pia no grupo D, enquanto o Benfica irá defrontar o Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal e Covilhã.

Grupo A

SC Braga

Marítimo

Paços de Ferreira

Penafiel

Grupo B

Benfica

Vitória de Guimarães

Vitória de Setúbal

Covilhã

Grupo C

Sporting

Rio Ave

Portimonense

Gil Vicente

Grupo D

FC Porto

Santa Clara

Chaves

Casa Pia