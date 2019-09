Jovem de 15 anos em risco de ficar paraplégico depois de mergulho em Armação de Pêra

Os ferimentos da vítima obrigaram a que esta fosse transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por um helicóptero do INEM.

Um jovem de 15 anos lesionou-se na tarde de domingo, depois de ter dado um mergulho na praia de Armação de Pêra, no Algarve. O alerta foi dado às 16h00, segundo fonte dos Bombeiros de Silves.

Os ferimentos da vítima obrigaram a que esta fosse transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por um helicóptero do INEM. De acordo com declarações de fonte próxima do jovem, este está em risco de ficar paraplégico, citando o Notícias ao Minuto.