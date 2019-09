As autoridades sul-africanas prenderam mais de 80 pessoas, esta terça-feira, na sequência dos motins em Joanesburgo e em Pretória, capital do país, no dia anterior.

Os motins causaram pelo menos cinco mortos e estão a alastrar-se para os municípios limítrofes destas duas cidades. As lojas detidas por cidadãos estrangeiros têm sido o alvo preferido dos atacantes.