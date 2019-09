Jovem perde visão e audição por ser alimentar à base de batatas fritas

Um estudo publicado pelo Annals of Internal Medicine revela que um jovem de 19 anos, de Bristol, Inglaterra, sofreu uma perda irreversível da visão e audição por se alimentar à base de batatas fritas, pão branco, lanches e carnes processadas.

Foi aos 14 anos que o jovem começou a perder a audição e, posteriormente, a visão. Acabou por lhe ser detetado um distúrbio alimentar conhecido por ARFID (a sigla inglesa para transtorno alimentar seletivo). Além de ter uma aversão a certas texturas de comida, o adolescente era sensível ao sabor, cheiro e aparência de certos alimentos.

"Eu fazia sandes e colocava uma maçã ou outra fruta e ele não comia nada. Os professores também ficaram preocupados", explicou a mãe em declarações à imprensa britânica.

"Quando se ouve falar em junk food pensa-se logo em obesidade, mas ele era magro", acrescentou.

Foi então que os médicos descobriram que este precisava de vitamina B12 e outras vitaminas importantes. Aos 17 anos acabou por ser considerado “legalmente cego”.

Hoje, com 19 anos, o jovem aceitou dar a conhecer o seu caso para alertar para este problema de saúde.

"Ele explicou que tinha uma aversão a certas texturas de comida e que não tolerava e as batatas eram o único tipo de comida que ele queria e sentia que podia comer", revelou Denize Atan, médica que tratou o jovem.

"Ele tem pontos de cegueira mesmo no meio da sua visão. Isto significa que ele não pode conduzir e que lhe vai ser muito complicado ler, ver televisão ou distinguir caras. Não pode andar sozinho porque não tem visão periférica", acrescentou.

Apesar de continuar a comer apenas certos tipos de alimentos, o jovem supre as suas necessidades de nutrientes com suplementos. No entanto, nada fará com que recupere a visão e audição.

"Os nutrientes são extremamente importantes para a visão e audição, mas as pessoas não sabem disso", realçou a médica.