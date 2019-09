Homem dispara contra si próprio com arma de caça submarina

Por sorte, arpão não acertou no cérebro e olhos da vítima

Um homem, de 48 anos, sobreviveu depois de disparar contra si próprio com uma arma de caça submarina enquanto mergulhava perto da praia de Scottburgh, no sul de Durban, na África do Sul.

Connie Hallowell, que é padre na África do Sul, estava a pescar no mar, na última sexta-feira, quando o acidente aconteceu.

Veio uma grande onda e tentei levantar a arma mas o gatilho disparou e atirei a lança contra a minha cara", disse em declarações ao Sunday Tribune.

A flecha acabou por entrar pela bochecha direita do homem e saiu junto à orelha esquerda.

"Quando tentei mexer a cabeça, não consegui e percebi que era uma lança. Consegui levantar-me e não desmaiar. Gritei para as pessoas me ajudarem enquanto corria de volta para a costa", recordou.

Depois de chegar ao areal, Connie acabou por ser assistido por salva-vidas, enquanto um pescador encurtava o projétil com uma rebarbadora.

O homem conseguiu chegar ao areal onde os salva-vidas o assistiram enquanto um pescador encurtava o projétil com uma rebarbadora. Posteriormente acabou por ser transportado para o hospital, onde os médicos lhe removeram a lança da cara.

“Posso ver, posso conversar, está tudo bem. Estou um bocado dormente, mas ficarei muito melhor. É incrível que eu esteja vivo", declarou, afirmando ainda que, apesar de tudo, não pretende deixar a caça submarina.