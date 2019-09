"Desde que os meus filhos eram pequenos, fazíamos nudismo"

O apresentador José Figueiras afirmou, esta quarta-feira de manhã, que não há qualquer preconceito em sua casa quando fala de sexualidade com os filhos.

"Não tinha muito jeito, mas depois conseguiram perceber de uma maneira e sabiam tudo. E não havia preconceito nenhum lá em casa”, contou a Ana Marques no programa Alô Portugal na SIC.

“Nós, desde que eles eram pequeninos, fazíamos nudismo nas praias portuguesas. E os meus filhos estavam perfeitamente à vontade e são muito descomplexados nestas coisas", acrescentou José Figueiras.

A conversa surgiu no âmbito do Dia Mundial da Saúde Sexual, que se assinalou esta quarta-feira. Para o apresentador, "este tema da sexualidade é muito importante, acabar com este preconceito e sobretudo ter uma educação fantástica nas escolas".