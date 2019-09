Helicóptero cai na pista ao descolar na Pampilhosa da Serra

Uma avaria num helicóptero terá provocado a queda do aparelho na pista, quando estava ainda em processo de descolagem na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra.

O jornal regional Diário as Beiras adiantou que a bordo do aparelho seguiam cinco pessoas, sendo que “há apenas a registar um ferido leve”, confirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através de comunicado.

O alerta foi dado pelas 10h50, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra e o INEM.

“O helicóptero preparava-se para a descolagem para participar no combate a um incêndio na freguesia de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco”, lê-se no mesmo documento.

Na sequência do acidente e apesar de se ter registado apenas ferimentos ligeiros num dos ocupantes, o aparelho “sofreu danos materiais significativos” e foi substituído por outro meio aéreo da mesma tipologia.

As causas do acidente serão apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade competente em matéria de investigação de acidentes com aeronaves.