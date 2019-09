Fotografia inédita de Francisco Adam foi partilhada no Instagram de Diogo Valsassina

O ator Diogo Valsassina publicou uma fotografia inédita de Francisco Adam, que morreu há 13 anos na sequência de um violento acidente de viação.

"Xiiiii! O que eu encontrei a mexer no telefone", escreveu Diogo Valsassina na legenda da fotografia onde surge com o antigo colega dos Morangos com Açúcar.

A imagem divertida mostra os dois atores em plena brincadeira.

Recorde-se que Francisco Adam morreu em abril de 2006 precisamente quando estava a gravar a série juvenil que marcou uma geração de atores, que tiveram ali a sua estreia em televisão.