Bolsonaro deixa de ser Presidente do Brasil... mas só durante três dias

Jair Bolsonaro vai deixar de exercer o cargo de Presidente do Brasil durante três dias, a partir do próximo domingo. o chefe de Estado vai ser submetido a uma cirurgia, sendo substituído no cargo pelo vice-Presidente, Hamilton Mourão, durante a sua ausência.

Segundo o Palácio do Planalto, sede da Presidência brasileira, Bolsonaro deverá retomar as suas responsabilidades na quarta-feira, mesmo estando no hospital. O Presidente vai realizar uma cirurgia para corrigir uma saliência que surgiu após ter sofrido um atentado na sua campanha eleitoral, no ano passado, em Minas Gerais.

Segundo o porta-voz da Presidência brasileira, Otávio Rêgo Barros, é esperado que Bolsonaro fique cerca de 10 dias em repouso após a operação, no entanto, tudo irá depender da sua evolução clínica.

A partir de sexta-feira, o Presidente brasileiro irá iniciar os preparativos para a intervenção cirúrgica, o que o impediu de realizar uma viagem á Colômbia, onde iria ser discutida a situação atual da Amazónia.

Depois de muitos terem dito que, por motivos de saúde, Bolsonaro iria faltar à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, marcada para dia 20 de setembro, em Nova Iorque, onde se irá falar sobre a Amazónia, este ja veio a público negar.

"Vou comparecer na ONU nem que seja de cadeira de rodas, de maca, vou comparecer, porque eu quero falar sobre a Amazónia", declarou Bolsonaro, à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília.