Homem morre em incêndio na Trafaria

Vítima foi levada com vida para o hospital mas acabou por não resistir

Um homem com 60 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira, na sequência de um incêndio numa habitação na Trafaria, em Almada.

Os serviços de socorro ainda prestaram assistência à vítima que foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, onde acabou por morrer, na sequência da inalação de fumos durante o incêndio, segundo o Jornal de Notícias.

As chamas deflagraram numa casa do Bairro do 2º Torrão pelas 3h30.

No local estiveram 16 elementos e cinco viaturas dos bombeiros da Trafaria, bem como a GNR.

As circunstâncias do fogo estão ainda por apurar e o caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal.