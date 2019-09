Jovem de 17 anos chicoteado por ter roubado chocolates em São Paulo | VÍDEO

Segundo as imagens de videovigilância, os seguranças despiram o jovem de 17 anos, amarraram-no e amordaçaram-no para depois o começarem a chicotear com um cabo de eletricidade, durante 40 minutos. No vídeo pode ouvir-se os seguranças a dizer ao jovem para tirar a mão e este a chorar e a gritar enquanto é agredido.

Um jovem foi torturado por dois seguranças de um supermercado, em São Paulo, depois de ter sido apanhado a roubar chocolates. Segundo as imagens de videovigilância, os seguranças despiram o jovem de 17 anos, amarraram-no e amordaçaram-no para depois o começaram a chicotear com um cabo de eletricidade, durante 40 minutos. No vídeo pode ouvir-se os seguranças a dizer ao jovem para tirar a mão e este a chorar e a gritar enquanto é chicoteado.

O caso ocorreu no mês passado. As imagens foram partilhadas nas redes sociais e tornaram-se virais, o que levou as autoridades a abrirem uma investigação. Pedro Luís de Sousa, o detetive responsável pelo caso, afirma estar chocado com a situação que parece "uma cena de há séculos" e que remota ao tempo da escravatura, onde os negros eram tratados como inferiores, visto a vítima ser negra.

Em comunicado, o supermercado onde ocorreu o caso informou que os dois vigilantes tinham sido subcontratados a outra empresa e que já foram afastados do local. “A empresa repugna esta atitude e foi com indignação que tomou conhecimento dos factos por intermédio da reportagem", refere a nota, onde mostram total apoio à investigação criminal.

O jovem de 17 anos preferiu não ser identificado mas sublinhou que esta não foi uma situação única, mas sim a terceira vez em que foi agredido pelos mesmos seguranças."Eles disseram-me que me matavam se contasse a alguém", disse à TV Globo.