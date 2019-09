Mulher detida em aeroporto por tentar viajar com bebé de seis dias na mala de mão

Uma mulher foi detida no Aeroporto Internacional de Ninoy, em Manila, nas Filipinas, por tentar viajar com um bebé de apenas seis dias na mala de mão. A mulher de nacionalidade norte-americana ia apanhar um voo para os EUA com o recém-nascido.

Os seguranças do aeroporto repararam que a bagagem de mão de Jennifer Talbot era demasiado grande, logo, decidiram revistar o seu conteúdo e para sua surpresa encontraram um bebé dentro da mala.

"A criança estava escondida numa mala de grandes dimensões. A mulher não declarou ou mostrou a criança ao inspetor de imigração durante as formalidades de embarque. E não tinha nenhum documento para a criança viajar", revelou Melvin Mabulac, porta-voz do Departamento de Imigração das Filipinas. Talbot disse que era tia do bebé, no entanto não tinha nenhum documento que comprovasse a ligação familiar.

Até ao momento não se sabe quais as intenções da mulher, visto esta ter pedido para falar com a embaixada americana antes de ser interrogada pelas autoridades. É esperado que Talbot seja acusada de tráfico de menores.

O recém-nascido está aos cuidados da segurança social e de acordo com o chefe de operações da divisão de Imigração encontra-se bem.