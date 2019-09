Ginasta Simone Biles quebra silêncio após detenção do irmão por triplo homicídio

A campeã olímpica Simone Biles quebrou o silêncio após a detenção do seu irmão, Tevin Biles-Thomas, que é acusado do homicídio de três pessoas.

Através do Twitter, a ginasta norte-americana confessou estar a passar por um período difícil e expressou condolências a todos os afetados pela “tragédia”.

"O meu coração dói por todos os envolvidos, especialmente pelas vítimas e os seus familiares. Nada do que eu disser vai curar a dor de ninguém, mas quero expressar as minhas sinceras condolências a todos que foram afetados por esta terrível tragédia", começou por escrever, pedindo depois respeito pela privacidade da sua família.

"Peço a todos que, por favor, respeitem a privacidade da minha família enquanto lidamos com a nossa dor", acrescentou.

Tevin Biles-Thomas, de 24 anos, foi detido na semana passada por triplo homicídio. Aquele que é o irmão mais velho de Simone Biles é acusado de matar três jovens de 19, 21, e 23 anos numa festa de Ano Novo.

Recorde-se que a ginasta norte-americana e os irmãos não tiveram uma infância fácil. Os seus primeiros anos de vida foram passados num orfanato devido a problemas de álcool e drogas dos pais. Mais tarde acabaram por ser acolhidos pelo avô materno.

still having a hard time processing last weeks news pic.twitter.com/GU0nQt2PZY