O quarto mais surreal está a ser arrendado por 560 euros

Página no Facebook divulgou mais um anúncio escandaloso para alugar um quarto no centro de Lisboa.

Um quarto no Saldanha, com apenas 25 metros quadrados, está a ser arrendado por 560 euros mensais. Através das imagens que acompanham o anúncio deste T0, que foi divulgado pela página do Facebook Negócios de Sonho, é possível ver dois armários que servem de apoio para um colchão.

"T0 para arrendar (contrato de um ano renovável) na zona de Arroios/Saldanha, ao lado da Rua Pascoal de Melo. Mobilado (200eur pelo sofá, armários, módulos de arrumação, estrado e colchão) ou não. Com máquina de lavar roupa, forno, ar condicionado e microondas. Sem sistemas a gás, placa e caldeira eléctrica", lê-se no anúncio colocado no site Idealista.