BCE. Parlamento Europeu aprova nomeação de Lagarde

Os deputados da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu aprovaram esta quarta-feira a nomeação de Christine Lagarde para o cargo de presidente do Banco Central Europeu (BCE).

É necessária ainda a confirmação do voto em plenário, a 16 e 19 de setembro. A decisão final depende da posição do Conselho Europeu. O novo líder do BCE irá assumir funções a partir de 1 de novembro.

De manhã, durante uma sessão de esclarecimento naquela comissão, Lagarde elogiou o trabalho do seu antecessor, Mario Draghi, garantido que irá seguir “os meus princípios” aplicados até aqui.

Em resposta a uma questão colocada pelo eurodeputado Pedro Marques, a ex-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse esperar nunca ter de fazer um anúncio como o de Draghi em 2012. Nessa altura, o então líder do BCE anunciou que a instituição iria fazer “o que fosse preciso para preservar o euro”. “Espero nunca ter de dizer algo do género, porque tal significaria que os outros decisores de política económica não estão a fazer o que deveriam”, afirmou Lagarde.