Mãe faz testemunho emocionante sobre atitude de Branca de Neve na Disney World

Uma ida à Disney World é sempre associada a um momento emocionante para as crianças. Mas desta vez, quem se emocionou foi uma mãe.

Lauren Bergner escreveu um testemunho emotivo à Disney World, na Flórida, que partilhou nas redes sociais, onde elogiou o trabalho de uma das mulheres que interpreta uma das princesas e a forma como esta lidou com o seu filho que tem autismo.

Segundo se pode ler na publicação, durante uma visita ao parque, a família de Bergner estava na fila para tirar uma fotografia com a Branca de Neve, no entanto quando chegou a vez do filho de Lauren, Brody disse que já queria tirar a fotografia. "O Brody estava a ter uma crise emocional", escreveu a mãe, que explicou que o filho tinha autismo e não falava.

O menino começou a chorar no colo da Branca de Neve e o fotógrafo decidiu tirar uma fotografia, onde se pode ver a mulher a confortar Brody. "Ela beijou-o, abraçou-o e abraçou-o. Ele estava com a cabeça deitada e a chorar no colo dela", pode-se ler na mesma publicação.

Depois da fotografia, a mulher que interpreta a Branca de Neve decidiu levar o menino para um passeio. E Bergner não podia estar mais agradecida pela sua atitude. "A Branca de Neve percebeu que o Brody tinha necessidades especiais. Ela levou-o para um passeio e afastou-o das pessoas. Ela foi incrível. Ela segurou a mão dele, dançou com ele, levou-o a um banco e sentou-se com ele. Ela fez muito mais do que devia. Ela era um anjo puro e minha família está eternamente grata".

A mãe pediu ainda o contacto da atriz para agradecer pessoalmente pela situação.