Corpo de triatleta desaparecido no rio Minho encontrado em Vila Nova de Cerveira

O corpo do triatleta, que tinha desaparecido no rio Minho este domingo, foi encontrado esta manhã junto às piscinas de Vila Nova de Cerveira, de acordo com a Polícia Marítima.

Rafael Sá, de 23 anos estava a fazer a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, na Galiza.

As causas do desaparecimento e da morte do jovem ainda não são conhecidas. Sabe-se que no início da prova, o atleta disse estar-se a sentir mal e durante a prova deixou de ser visto a nadar. Esta prova foi a sua estreia no triatlo.