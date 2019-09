Colisão entre comboio e camião provoca um morto e mais de 30 feridos no Japão

"Eu pensei que ia morrer", disse um homem de 23 anos que conseguiu escapar por uma janela da primeira carruagem do comboio, depois do embate.

Uma colisão entre um comboio e um camião numa travessia ferroviária fez um morto e mais de 30 feridos, na cidade portuária de Yokohama, perto de Tóquio.

O comboio tinha cerca de 500 pessoas a bordo. A vítima mortal é o motorista do transporte público, um homem de 60 anos que foi retirado dos escombros pelos operacionais e transportado para o hospital mais próximo, no entanto acabou por não resistir aos ferimentos. Uma jovem de 20 anos também apresenta ferimentos graves, segundo as autoridades, citadas pelo Japan Times.

Pelo menos 34 pessoas ficaram feridas devido ao acidente. "O som dos vidros a partir foi incrível", disse um dos passageiros do comboio. "Quando me apercebi do que tinha acontecido, a carruagem estava destruída", acrescentou outra das vítimas em declarações à a emissora nacional NHK.

Na sequência da colisão, as três primeiras carruagens do comboio descarrilaram e o camião incendiou-se, de acordo com a polícia. "Eu pensei que ia morrer", disse um homem de 23 anos que conseguiu escapar por uma janela da primeira carruagem do comboio, depois do embate.

O acidente ocorreu por volta das 11h40 (03h40 em Lisboa). As autoridades, incluindo o Ministério dos Transportes, estão a investigar o caso.