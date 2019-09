"O que é que aconteceu à tua cara?", pergunta uma das seguidores a Khloé Kardashian

A publicação mais recente de Khloé Kardashian no instagram deixou os seguidores não só chateados mas também preocupados com a aparência da socialite.

Kardashian partilhou uma série de fotos para mostrar o seu cabelo loiro, pintado recentemente, no entanto, os seguidores focaram-se noutro aspeto: as expressões de Khloé. “Estás irreconhecível” e “o que é que aconteceu à tua cara?” são alguns dos milhares de comentários a criticar as mudanças no aspeto físico de Khloé.

Muitos também mencionaram o facto de Khloé ter um programa sobre amar o nosso físico e a nossa imagem, o Revenge Body, e apelidaram-na de hipócrita. “Como é que tens um programa sobre amor-próprio quando mudaste a tua imagem toda, a tua cara, o teu corpo?” Questiona uma das utilizadoras. “Queremos a velha KoKo de volta”

Apesar de muitos dos comentários terem um teor negativo, alguns seguidores elogiaram a imagem de Khloé e disseram que o loiro lhe assentava muito bem. "Estás tão sexy", "és uma quebra-corações" e "arrasas" são alguns dos comentários deixados na fotografia.

Recorde-se que a mulher de 35 anos negou ter feito uma plástica ao nariz recentemente, e chegou mesmo a fazer um tutorial de maquilhagem para a Vogue, em julho, para mostrar que o contorno foi o responsável pela mudança no seu nariz e não um cirurgião.