Vídeo mostra o que é um dia mau na vida de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo publicou nas suas Instastories um vídeo de promoção ao CR7 Play it Cool. Nas imagens, o jogador português mostra que há um antes e um depois de nos perfumarmos com a sua nova fragrância.

O jogador começa o dia triste porque não tem likes nas redes sociais, a torrada ficou esturricada, caiu na piscina, queimou a língua com café, enfim o dia tinha tudo para correr mal.

Mas eis que se lembra de borrifar um pouco de CR7 Play it Cool, e é nesse momento que tudo se transforma.

No fim do anúncio somos brindados com remates certeiros, torradas que lhe saltam para as mãos, uma bebida à temperatura certa, e um piscar de olho à Ronaldo.

O vídeo bem-humorado parece mostrar que o jogador sabe brincar e rir-se dele próprio.