Filha de William e de Kate vai ter um nome diferente na escola

A filha do meio de William e de Kate vai começar esta quinta-feira o seu percurso escolar no colégio St. Thomas Battersea. Com quatro anos, a menina vai viver uma nova realidade e contar com uma mudança na sua vida: o seu nome.

Tal como George, o seu irmão mais velho, Charlotte irá ser tratada de uma forma mais informal no colégio. Os professores e colegas não irão utilizar nem o título real, nem o nome oficial, Charlotte Elizabeth Diana para chamar a filha dos duques de Cambridge.

A mudança está no apelido. Charlotte começara a ser tratada por Charlotte Cambridge, uma vez que os seus pais possuem o título de Duques de Cambridge.

Quando foram para a escola, William e Harry também passaram pelo mesmo. Os príncipes foram tratados por William Wales e Harry Wales, o título do seu pai.