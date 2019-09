Mais de 160 operacionais e nove meios aéreos combatem chamas em Tomar

Um incêndio que deflagrou em Tomar esta quinta-feira, perto das povoações de Casal Novo e Paio de Avis, na freguesia da Serra e Junceira, levou à mobilização de 164 operacionais, apoiados por 36 viaturas e nove meios aéreos, segundo o site oficial da Proteção Civil.

O incêndio está com duas frentes ativas, de acordo com declarações de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém e o combate às chamas está a ser dificultado pela intensidade do vento que se sente na zona.

Até ao momento, não foi necessário evacuar nenhuma das aldeias que se encontram perto do incêndio.