Imagens mostram violência do acidente com helicópetro de combate a incêndios que matou piloto em Valongo

Um helicóptero de combate a incêndios caiu, esta quinta-feira, em Sobrado, Valongo, provocando a morte do piloto, o único ocupante da aeronave.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram os destroços da aeronave, que foi localizada em Sobrado de Cima.

Noel Ferreira, a vítima mortal, de 36 anos,era piloto da Força Aérea, mas também Comandante dos Bombeiros da Cete.

O helicóptero em questão pertencia à Afocelca, um agrupamento de empresas sediado na Figueira da Foz.

Recorde-se que este acidente surge menos de 24 depois de outro helicóptero de combate aos incêndios ter caído em Pampilhosa da Serra.

De acordo com testemunhas no nlocal, ouvidas pelo SOL, foi ouvido um grande estrondo seguido de uma "bola de fogo". O helicópetro bateu em dois fios de eletricidade, causa provável da queda da aeronave e do incêndio que se seguiu.

A aeronave estava a combater um pequeno incêndio naquela zona.