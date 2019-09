FIFA. Ronaldo, Bernardo e Cancelo nomeados para a Equipa do Ano

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Cancelo estão no leque de 55 nomeados para o melhor onze do ano da FIFA. Se o CR7 é o único jogador nomeado nas 15 votações existentes até agora, com Bernardo Silva a repetir a nomeação da época passada, já para João Cancelo a presença nesta lista é uma estreia absoluta.

Mais de 23 mil jogadores profissionais vão agora escolher um guarda-redes, quatro defesas, três médios e três avançados, com o onze escolhido a ser divulgado no próximo dia 23, na gala de entrega dos prémios The Best.

Registe-se que, pela primeira vez desde 2009, a Premier League é a liga com mais jogadores representados - nas últimas nove votações a lista foi dominada pela liga espanhola. O Brasil é o país mais representado (dez jogadores) e o Barcelona, o clube (nove).

A lista dos 55 nomeados:

Guarda-redes

Alisson Becker (Brasil, Liverpool FC)

David De Gea (Espanha, Manchester United)

Ederson Moraes (Brasil, Manchester City)

Jan Oblak (Eslovénia, Atlético Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (Alemanha, FC Barcelona)

Defesas:

Jordi Alba (Espanha, FC Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra, Liverpool FC)

Daniel Alves (Brasil, Paris Saint-Germain/Sao Paulo)

Joao Cancelo (Portugal, Juventus/Manchester City)

Daniel Carvajal (Espanha, Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Itália, Juventus)

Virgil van Dijk (Holanda, Liverpool FC)

Diego Godin (Uruguai, Atletico/Inter de Milão)

Joshua Kimmich (Alemanha, Bayern Munique)

Kalidou Koulibaly (Senegal, Nápoles)

Aymeric Laporte (França, Manchester City)

Matthijs de Ligt (Holanda, Ajax/ Juventus)

Gerard Pique (Espanha, FC Barcelona)

Sergio Ramos (Espanha, Real Madrid)

Andrew Robertson (Escócia, Liverpool FC)

Alex Sandro (Brasil, Juventus)

Thiago Silva (Brasil, Paris Saint-Germain)

Raphael Varane (França, Real Madrid)

Marcelo Vieira (Brasil, Real Madrid)

Kyle Walker (Inglaterra, Manchester City)

Médios:

Sergio Busquets (Espanha, FC Barcelona)

Casemiro (Brasil, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)

Christian Eriksen (Dinamarca, Tottenham)

Frenkie de Jong (Holanda, Ajax/FC Barcelona)

Eden Hazard (Bélgica, Chelsea/Real Madrid)

N'Golo Kante (França, Chelsea)

Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

Arthur Melo (Brasil, FC Barcelona)

Luka Modric (Croácia, Real Madrid)

Paul Pogba (França, Manchester United)

Ivan Rakitic (Croácia, FC Barcelona)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Dusan Tadic (Servia, Ajax)

Arturo Vidal (Chile, FC Barcelona)

Avançados

Sergio Aguero (Argentina, Manchester City)

Karim Benzema (França, Real Madrid)

Roberto Firmino (Brasil, Liverpool FC)

Antoine Griezmann (França, Atlético/FC Barcelona)

Harry Kane (Inglaterra, Tottenham)

Robert Lewandowski (Polónia, Bayern Munique)

Sadio Mane (Senegal, Liverpool FC)

Kylian Mbappe (França, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona)

Neymar Junior (Brasil, Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

Mohammed Salah (Egipto, Liverpool FC)

Heung-Min Son (Coreia do Sul, Tottenham Hotspur)

Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City)

Luis Suarez (Uruguai, FC Barcelona)