Filha de Mário Soares reforma-se

Lisboa A diretora do Colégio Moderno, Isabel Soares, reforma-se a partir de 1 de outubro com uma pensão de 2 957,92 euros ilíquidos mensais.

Isabel Soares, 68 anos, é filha do antigo presidente da República, Mário Soares, e de Maria Barroso Soares, ambos já falecidos. Integra a lista de aposentados da Caixa Geral de Aposentações como docente do Ensino Particular e Cooperativo.