Comandante dos Bombeiros de Vila Verde adoece durante combate a incêndio

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, Luís Morais, adoeceu durante em incêndio florestal de grandes dimensões, esta quinta-feira, na freguesia de Cervães, em Vila Verde.

Luís Morais foi de imediato transportado de emergência para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, admitindo-se que possa ter a ver com o esforço despendido naquele fogo florestal de grandes dimensões, que teve mais de uma centena de operacionais ao longo de toda a tarde de quinta-feira, com um reforço de operacionais de várias corporações da região do Minho.

Devido à indisposição de Luís Morais, as operações de combate ao incêndio florestal em Cervães foram logo assumidas pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, Rafael Silva.