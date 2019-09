Cantora de country americana perde a vida em acidente de carro

A cantora de música country Kylie Rae Harris morreu na sequência de um acidente de carro, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira. O acidente envolveu três carros e uma rapariga de 16 anos também acabou por não resistir aos ferimentos graves.

O acidente deu-se na estrada 522, no estado do Novo México. A agente da cantora lançou um comunicado onde lamentou a situação e pediu aos fãs para respeitarem a privacidade dos ente queridos de Rae Harris. "Todos os que conheciam a Kylie sabiam o quanto ela amava a sua família e, para além disso, o quanto amava a música. A melhor homenagem ao seu entusiasmo por ambas as coisas é espalhar o máximo de amor que possam, e escutar música que vos inspire plenamente", pode ler-se.

Pouco tempo antes de morrer, a intérprete de Big Ol' Heartache publicou um tweet, onde partilhou que estava com pouco combustível no carro. "O meu carro só tem autonomia para 46 milhas e a próxima bomba é a 36 milhas. Meu querido Jesus, ajuda-me a não ficar parada no Novo México", escreveu.

Uma campanha foi lançada na plataforma GoFundMe, com o objetivo de juntar dinheiro para pagar o funeral da cantora e para apoiar a filha de seis anos de Kylie, quando esta entrar na faculdade.