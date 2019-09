Nicki Minaj abandona o mundo da música para "ter a sua família"

Nicki Minaj anunciou que vai abandonar os palcos e terminar a sua carreira esta quinta-feira. A cantora fez o anúncio através da sua conta oficial de Twitter e justificou a sua saída do mundo da música por querer "ter a sua família".

"Decidi retirar-me e ter minha família. Eu sei que vocês estão felizes agora. Para os meus fãs, continuem a repetir os meus versos, façam isso até à minha morte, porque ninguém está a verificar como é que eu estou", pode-se ler na publicação de Minaj, onde usa uma referência do remix da música de Alicia Keys, "Girl on Fire" onde participou.

Minaj disse recentemente numa entrevista ao programa "Queen Radio" que tinha pedido uma licença de casamento, em conjunto com o namorado Kenneth Perry e que a cerimónia iria acontecer em menos de três meses.

Os fãs têm recorrido às redes sociais para reagir ao fim da carreira da cantora e apesar de se mostrarem tristes com a notícia, muitos não deixam de tecer elogios a Minaj. "És a melhor rapper desta geração", "ninguém vai superar o teu talento" são alguns dos comentários à publicação da cantora.

Outros mostram-se chocados com a "reforma" de Minaj e acusam a cantora de estar a pregar uma partida aos fãs. "Vais lançar um novo álbum agora, não é?", questiona um utilizador

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄