Aveiro. A25 e IC2 já foram reabertas mas A1 continua fechada devido à "aproximação do fogo"

A Autoestrada 25 (A25) e o Itinerário Complementar 2 (IC2) já foram reabertos, em Albergaria-a-Velha e Águeda, no distrito de Aveiro, depois de terem estado toda a manhã cortadas. A Autoestrada 1 continua cortada nos dois sentidos, entre os nós de Aveiro Sul e de Albergaria.

O comandante António Ribeiro, do Comando Distrital de Aveiro, afirma que o condicionamento da estrada se deve à “grande falta de visibilidade” e da “aproximação do fogo às vias”, citado pela Rádio Observador.

No distrito de Aveiro estão 824 operacionais, 251 viaturas no apoio ao combate aos incêndios e sete apoios aéreos, segundo dados da Proteção Civil.

O incêndio na localidade de Paus é o que esta a causar uma "maior preocupação" aos operacionais. No local estão 323 bombeiros, acompanhados por 97 veículos e sete meios aéreos. Este incêndio "tem progredido para a parte baixa do concelho de Albergaria-a-Velha, já perto da margem do rio Vouga", o que torna necessária uma maior precaução com "as povoações de Frossos, Angeja e São João de Loure", declara o comandante do CDOS de Aveiro, citado pela Lusa.

O incêndio que teve início às 16:28 de quinta-feira na localidade de Veiga, concelho de Águeda, está a mobilizar 203 bombeiros, apoiados por 65 meios terrestres, e o incêndio em Macinhata do Vouga, também em Águeda, está a ser combatido por 136 operacionais, com o apoio de 40 veículos.

As câmaras municipais de Águeda e Albergaria-a-Velha já acionaram os planos municipais de emergência, o que permite aos presidentes acionar e mobilizar recursos para auxiliar no combate às chamas.