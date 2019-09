Jovem português conquista bronze no Mundial de Artes Marciais

Um jovem português conquistou, no passado dia 31, a medalha de bronze no Mundial de Artes Marciais, em sistema de luta, que decorreu em Chung Ju, na Coreia do Sul. Depois de ter vencido um adversário colombiano, Tiago Balão, de 21 anos, assegurou o seu lugar no pódio na categoria de +85kg.

O atleta mostrou-se muito satisfeito com a vitória e com o seu desempenho durante a prova final. “Quando ganhei a medalha senti alívio, tirei um peso de cima dos ombros porque sabia que a medalha era bastante importante para mim e para quem me apoiou e esteve a lutar e a sofrer comigo” declarou, citado pelo Diário da Região Setubalense.

Quando questionado sobre como foi a preparação para o Mundial, o jovem diz não ter sido fácil devido ao seu trabalho. No entanto diz ter treinado cerca de duas horas e meia, todos os dias.

O jovem, natural do Montijo, diz que uma das coisas que mais desejava e que tinha prometido a si mesmo, era “trazer uma medalha para Portugal” e conseguiu, daí a sua satisfação.

Quanto aos próximos objetivos principais, Tiago tem dois: “Quero continuar a treinar e a ajudar os meus colegas a alcançarem os seus objetivos”