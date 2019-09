Vídeo mostra agressão violenta de segurança a sem-abrigo em Londres

Um vídeo divulgado esta semana nas redes sociais mostra um segurança de um famoso hotel de Londres a agredir violentamente um sem-abrigo.

Nas imagens agora divulgadas, mas que tiveram lugar no dia 30 de dezembro, é possível ver um segurança a agredir outro homem com socos e vários pontapés na cabeça, sem que se perceba o que esteve na origem do conflito.

De acordo com o jornal Metro o vídeo foi filmado no dia 30 de dezembro à entrada do Savoy Hotel, em Londres. Os responsáveis do hotel já reagiram e informaram que foi aberto um inquérito no sentido de perceber o que motivou a agressão.