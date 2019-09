Condutor desobedece a ordens que impediam acesso a zona onde lavra incêndio e atropela GNR

Incidente ocorreu no local onde está montado o posto de operações de combate aos incêndios de Albergaria-a-Velha e Águeda

Um militar da GNR foi atopelado, esta sexta-feira, por um veículo cujo condutor desobedeceu a ordens que impediam o seu acesso a uma das zona onde lavra o incêndio de Albergaria-a Velha, avança a agência Lusa.

De acordo com fonte daquela força de segurança, citada pela agência noticiosa, o militar sofreu ferimentos ligeiros e será encaminhado para o posto médico de Albergaria-a-Velha ou hospital de Aveiro.

Testemunhas garantem que o condutor não respeitou a proibição de acesso a zonas de incêndio e, apesar do sinal de paragem do militar, avançou com o veículo.

O acidente ocorreu em Assilhó, local onde está montado o posto de operações de combate aos incêndios de Albergaria-a-Velha e Águeda, no distrito de Aveiro.