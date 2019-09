Reino Unido. Câmara dos Lordes aprova projeto de lei para impedir Brexit sem acordo

A Câmara dos Lordes aprovou, esta sexta-feira, o projeto de lei para impedir uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Assim, aguarda-se agora apenas a promulgação do documento pela Rainha Isabel II.

O texto foi aprovado sem propostas de alteração. Desta forma, não necessita de voltar à Câmara dos Comuns na segunda-feira.

O projeto de lei em causa, aprovado no Parlamento britânico na quarta-feira, exige que o primeiro-ministro, Boris Johnson, peça uma nova extensão da data de saída até 31 de janeiro caso não consiga um acordo com a UE até dia 19 de outubro, ou que o Parlamento não aceite um acordo negociado com Bruxelas.

Recorde-se que o Reino Unido devia sair da União Europeia (UE) a 31 de outubro, já na sequência de um adiamento da saída da data inicial que era 29 de março.