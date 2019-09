Paim terá viajado para os Açores com cocaína e heroína coladas ao corpo para vender junto a escolas

Fábio Paim, que no início do passado mês de agosto ficou em prisão preventiva por tráfico de droga, terá viajado várias vezes com cocaína e heroína coladas ao corpo, recebendo mais de três mil euros em três deslocações aos Açores, avança o Correio da Manhã.

De acordo com o mesmo jornal, a antiga promessa do Sporting e do futebol português seguia as ordens de um traficante que também foi detido e se encontra em prisão preventiva.

Escreve o Correio da Manhã que a droga transportada por Paim seria para vender junto a escolas. Além dos mil euros por cada transporte, o atacante tinha a viagem e o alojamento pagos.

Segundo o processo da PSP de Cascais, citado pela mesma publicação, Paim foi apanhado em escutas telefónicas a combinar a transação de uma quantidade indeterminada de droga.

A detenção do ex-futebolista em agosto terá ocorrido no âmbito de outro processo. Na altura foi intercetado pela PSP, no Estoril, com uma quantidade indeterminada de estupefacientes.

O antigo internacional jovem por Portugal, hoje com 31 anos, já estava há algum tempo a ser seguido por suspeitas de tráfico de droga.