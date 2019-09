A1 reaberta em Albergaria-a-Velha

A A1 já foi reaberta ao trânsito nos dois sentidos em Albergaria-a-Velha, não havendo neste momento estradas principais cortadas na região. Recorde-se que também a Autoestrada 25 (A25) e o Itinerário Complementar 2 (IC2) estiveram cortados toda a manhã desta sexta-feira, em Albergaria-a-Velha e Águeda.

O principal incêndio na região de Aveiro foi esta sexta-feira o de Paus que, pelas 18h00, se mantinha ativo, com vento forte a dificultar as operações de combate, na qual ao longo do dia estiveram empenhados sete meios aéreos.

As Câmaras Municipais de Águeda e Albergaria-a-Velha já acionaram os planos municipais de emergência, o que permite aos presidentes acionar e mobilizar recursos para auxiliar no combate às chamas.

Esta tarde, o presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, confirmou que já foram retiradas mais de 40 pessoas, entre as quais várias crianças, de instituições e habitações de vários pontos do concelho devido aos incêndios que estão a lavrar naquela zona.