Incêndio de Albergaria-a-Velha está dominado. Populações regressam às habitações

O presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, garantiu, esta sexta-feira, que o incêndio, ativo desde quinta-feira em alguns pontos do concelho, se encontra dominado e que as pessoas já estão a regressar às suas casas.

"Felizmente, ao fim destes dois dias, damos praticamente como circunscrito o incêndio", começou por dizer o autarca, em declarações aos jornalistas, no ponto de operações em Albergaria-a-Velha.

"Os meios aéreos ainda continuam a operar. Foram uma grande ajuda, mas não nos podemos esquecer daqueles que tiveram estas 48 horas no terreno com um fator negativo que foi o vento, o maior inimigo", frisou, agradecendo os cerca de 600 operacionais que participaram no combate às chamas e defenderam “as pessoas” e o “património ambiental" da região.

António Loureiro admite ainda que o cenário será “complicado” e “desafiante” para os bombeiros nos próximos dias.

"Temos aqui uma área de dois mil hectares, mais os 500 hectares de Águeda, 2.500 hectares no seu total, onde vai ser necessário uma atividade de vigilância maior e uma atividade de disponibilidade dos bombeiros para responder aos reacendimentos", considerou.