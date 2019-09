Quatro pessoas morreram esta sexta-feira, em Berlim, na Alemanha, depois de uma viatura subir o passeio onde estas circulavam.

De acordo com os bombeiros locais, o caso, que ocorreu no centro do distrito de Mitte, em Berlim, foi classificado como um “acidente rodoviário”.

Através do Twitter, a polícia, que também se referiu ao caso como um acidente, informou que além das quatro vítimas mortais, entre elas uma criança, há ainda dois feridos.