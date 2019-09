Greve dos motoristas desconvocada depois de "princípio de acordo" com ANTRAM

Está desconvocada a greve ao trabalho extraordinário dos motoristas de matérias perigosas. O anúncio foi feito na madrugada deste sábado pelo presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). Francisco São Bento revelou existir um “acordo de princípio” com a ANTRAM, o que levou a não levar em diante a paralisação que arrancava esta madrugada.

Ontem à noite o sindicado já admitia a desconvocação da greve, o que veio a confirmar-se. Os motoristas estiveram em greve no início de agosto e tinham convocado uma nova paralisação às horas extra e trabalho ao fim de semana.



"O país está cansado destas greves, não temos dúvidas de que os motoristas também, as empresas também. Foram quatro pré-avisos de greve em pouco mais de quatro meses", disse no final da reunião desta madrugada, que juntou o SNMMP e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), o ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos, sublinhando estar-se perante o culminar de vários meses de trabalho. "estão criadas todas as condições para que o SNMMP e a ANTRAM possam trabalhar em conjunto".

