Marco de Canaveses. Mais de 120 operacionais combatem incêndio

Um fogo a lavrar desde as 21h00 de sexta-feira no concelho de Marco de Canaveses, localidade de Paredes de Viadores, está a ser combatido por 128 operacionais, de acordo com informação disponível na página oficial da Proteção Civil na internet. O incêndio tem duas frentes ativas, com os operacionais a ser apoiados por 35 meios terrestres e dois aéreos.

Mais três incêndios figuram entre as “ocorrências importantes” no site da Proteção Civil, sendo um deles o fogo que começou já há dois dias em Águeda, mas que se encontra em fase de resolução, de acordo com a entidade tutelada pelo Ministério da Administração Interna.

A página da Proteção Civil destaca ainda um fogo em Gestaçô, concelho de Baião, que deflagrou à meia-noite deste sábado e está a ser combatido por mais de meia centena de operacionais, e também um incêndio que teve início durante a madrugada na localidade de Guisande, concelho de Cinfães, com mais de 60 operacionais e 15 meios terrestres já em ação no terreno.