Morreu Eduardo Beauté

"É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o Pai dos meus filhos. Neste momento de dor peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento difícil que atravessamos" foi desta forma que o modelo Luís Borges, antigo companheiro de Eduardo Ferreira - nome verdadeiro do cabeleireiro natural da Marinha Grande que atingiu o sucesso nos anos 80 - anunciou a morte de Beauté no Instagram.

Sabe-se que a figura pública de 52 anos - que adotou Bernardo, de nove anos; Lurdes de sete e Eduardo, de quatro com Borges - estava a ser acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra e tomava medicação forte. A revista Caras adiantou que "as causas da morte ainda não foram esclarecidas, mas suspeita-se que tenha sido suicídio".