Já interpretou Legolas na saga 'O Senhor dos Anéis', contudo, também participou em produções como 'Os Piratas das Caraíbas' ou 'Troy'. Aos 42 anos, o ator inglês Orlando Bloom está noivo da cantora norte-americana Katy Perry, conhecida por êxitos como 'Dark Horse' ou 'Roar'. Porém, a maioria dos fãs da figura pública não esqueceu as férias que passou com a companheira na Sardenha, em Itália, e durante as quais foi visto a fazer paddle totalmente nu. O momento peculiar ocorreu há três anos mas no decorrer de uma entrevista com Howard Stern, no 'Stern Show', no início desta semana, foi recordado. Sem hesitação, Bloom rematou: "Não é assim tão grande. As coisas são expandidas com as lentes. É uma ilusão de ótica".

O artista foi mais longe e brincou com a situação ao longo do programa: "A minha agente telefonou-me e disse: 'Não foi o pior que já aconteceu. Algumas fotografias tinham uma caixa preta a tapar aquilo' e eu questionei se existia uma caixa suficientemente grande para tapar o meu pénis mas sabia que alguém iria ser pago para eliminar aquilo e ver-me sem a caixa preta" afirmou, em tom jocoso. No entanto, a figura pública não deixou de realçar que se sentiu muito aborrecido quando as fotografias foram reveladas pela primeira vez.