Apenas metade dos novos 44.500 alunos entrou na primeira opção de Ensino Superior

A lista de resultados da primeira fase do acesso ao Ensino Superior já foi publicada e revela que entraram 44.500 novos estudantes, sendo que 61% foram colocados em universidades e os restantes em politécnicos.

O número de colocados sobe 1,2% no total, o que se traduz em mais 508 alunos do que os que entraram no anterior, este aumento é mais significativo nos politécnicos, embora as universidades também tenham registado um acréscimo na entrada de novos estudantes.

Para a segunda fase de candidaturas, que arranca já esta segunda-feira sobraram apenas 6734 lugares, menos 7,6% do que no concurso do ano passado.

Resultados de acesso à 1.ª fase do Ensino Superior

Sublinhe-se que havia 51 mil candidatos, dos quais foram colocados 44.500 alunos, sendo que apenas 53,1% entraram na primeira opção.

Como já tem vindo a acontecer há ainda cursos que não receberam qualquer candidato, num total de 38, sendo que tal aconteceu apesar de o Ministério ter determinado o encerramento de 15 cursos, justificando a decisão com a falta de procura.