Mais de 300 operacionais combatem incêndios em Castro Daire

Madrugada marcada por três incêndios com uma distância de 20 quilómetros

Castro Daire, no distrito de Viseu, tem dois focos de incêndio, há também um terceiro em fase de resolução, com mais de 300 operacionais e oito meios aéreos no combateàs chamas, que deflagram a uma distância de pouco mais de 20 quilómetros entre si.

Estes dois fogos lavram nas freguesias de Moledo e Monteiras, desde madrugada, segundo a página da Proteção Civil.

O incêndio em Moledo, com duas frentes ativas, lavra desde as 02h24 numa zona de mato e é o que está a mobilizar mais meios, com 186 operacionais, apoiados por 51 veículos e oito meios aéreos.

O fogo de Monteiras está a ser combatido por 133 operacionais e 39 viaturas, que deflagrou numa zona de mato por volta das 03h50.

O terceiro fogo da zona Castro Daire, na freguesia de Picão e Ermida, foi o primeiro a deflagrar, às 02h00, e já se encontra em fase de resolução.