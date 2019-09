Bica do Sapato vendido a fundo nórdico

O restaurante lisboeta Bica do Sapato foi comprado por um fundo dinamarquês e encontra-se encerrado para obras.

O site do estabelecimento encontra-se ‘em manutenção’ e o número de telefone está indisponível.

A verdade é que o SOL não conseguiu apurar qual será o destino daquele espaço à beira Tejo, em frente a Santa Apolónia – se continuará a estar ligado à restauração ou não.

O Bica do Sapato abriu em junho de 1999. Os seus donos eram Fernando Fernandes e José Miranda, proprietários de outro espaço muito conhecido no Bairro Alto, o Pap’Açorda, e ainda o empresário recentemente falecido Manuel Reis, responsável por revolucionar a noite lisboeta com o bar Frágil e, mais tarde, o Lux, e ainda o ator norte-americano John Malkovich.

Antes do encerramento, a cozinha estava a cargo dos chefs Pedro Rezende Pereira e Henrique Mouro.