Saiba quais foram os cursos com nota de entrada mais alta

Os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2019 foram divulgados esta madrugada, e os dois cursos com as médias mais altas pertencem ao Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa.

No IST, último aluno a entrar em Engenharia Aeroespacial, 92 vagas, tinha 18,95 valores, sendo que o curso de Engenharia Física Tecnológica, 69 vagas, registou a nota mínima de entrada de 18,8 valores.

Os cursos de Medicina são tradicionalmente dos mais concorridos entre os que têm médias mais altas, e este ano não foi exceção. A média mais alta do último colocado foi registada no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, com18,5 valores.

O segundo valor mais alto foi de 18,22 valores também ficou pelo norte do país na Universidade do Minho.

No total dos cursos abertos a média mais baixa do país foi de 9,5 (valor mínimo para acesso à faculdade), registada em nove cursos, sendo que ficaram ainda vagas por preencher.

Resultados de acesso à 1.ª fase do Ensino Superior