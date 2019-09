Luís Borges atacado nas redes sociais após morte de Eduardo Beauté

O cabeleireiro Eduardo Beauté de 52 anos foi encontrado morto este sábado em sua casa, as causas da morte ainda estão a ser apuradas, mas as especulações sobre um eventual suicídio não param de circular na internet.

A notícia da morte daquele que ficou conhecido como o cabeleireiro dos famosos foi avançada pelo seu ex-marido, o manequim Luís Borges.

"É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o Pai dos meus filhos. Neste momento de dor peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento difícil que atravessamos", escreveu Luís Borges no Instagram, onde já teve de desativar a caixa de comentários devido aos ataques de que estava a ser alvo.

Não faltaram críticas ao manequim, que em 2016 se separou do cabeleireiro e com quem adotou três crianças. Houve mesmo quem, nas redes sociais, culpasse Luís Borges pela morte de Eduardo Beauté, que admitiu várias vezes ter passado por uma depressão na sequência do divórcio.

José Castelo Branco também reagiu à morte do cabeleireiro lançando farpas ao manequim, acusando-o de ser o culpado pelo afastamento dos dois.

“É triste que tudo tenha acontecido porque nos éramos francamente amigos, mas o Luís Borges conseguiu afastar essa amizade”, afirmou Castelo Branco num vídeo publicado na sua conta de Instagram.

Mas não foi só Luís Borges a ser criticado após a morte de Eduardo Beauté. Lili Caneças reagiu à notícia no Instagram do manequim com a seguinte frase: "Uma morte anunciada. Despedi-me dele há 2 meses atrás”, escreveu.

Pouco depois, já havia comentários, na conta de Lili Caneças, sobre a hipótese de ela própria estar a dever dinheiro ao cabeleireiro.

Recorde-se que Eduardo Beauté tinha problemas financeiros e parecia não ter conseguido seguir com a sua vida após o fim da relação com Luís Borges, na sequência do qual esteve internado devido a uma depressão, que não estaria ainda ultrapassada.

Todos estes fatores contribuem para as especulações de suicídio, mas as autoridades estão a investigar todos os cenários: morte natural, já que o cabeleireiro pode ter sido vítima de doença fulminante, crime ou suicídio.

O corpo de Eduardo Beauté foi levado para autópsia, cujos resultados podem dar pistas sobre o aconteceu.

O Correio da Manhã avançou, logo no sábado, que o cabeleireiro foi encontrado na cama, em tronco nu e com o pescoço roxo.