Ténis de Mesa. Seleção masculina imita feminina e também é prata

Portugal derrotado pela Alemanha na final do Campeonato da Europa

Depois da equipa feminina, também a equipa masculina de Portugal fracassou no objetivo de conquistar a medalha de ouro no Europeu de ténis de mesa por equipas, realizado em Nantes, França. A seleção nacional perdeu por 3-0 na final diante da Alemanha, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro a ser derrotados nos respetivos duelos.

Este foi, curiosamente, o mesmo resultado da final de há dois anos, também entre Alemanha e Portugal. Os germânicos somam agora oito títulos, depois de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2017, enquanto a selecção lusa conta com uma medalha de ouro (2014), duas de prata e uma de bronze.

Ao início da tarde deste domingo, recorde-se, a seleção feminina havia sido derrotada pelo mesmo resultado frente à Roménia, que era igualmente a campeã em título. Esta foi, ainda assim, a melhor participação de sempre da seleção feminina de Portugal, que nunca havia sequer conseguido chegar às meias-finais antes deste ano.