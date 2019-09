Futebol de praia. Portugal sagra-se campeão europeu

A seleção nacional de futebol de praia sagrou-se este domingo campeã da Europa, após vencer a Rússia por 4-2 na final da Liga Europeia, disputada na Figueira da Foz. Foi o sexto título europeu para as cores lusas, depois dos triunfos em 2002, 2007, 2008, 2010 e 2015, o que torna Portugal no país com mais conquistas, logo à frente de Rússia e Espanha.

Portugal chegou à final após conseguir três vitórias no grupo 2 (sobre Turquia, Ucrânia e Itália), mas acabou por ser surpreendida pelo conjunto russo, vencedor do grupo 1, que ao fim do primeiro período vencia por 2-0, com golos de Zemskov e Makarov. Os comandados de Mário Narciso reduziram a desvantagem em cima do apito final do segundo período, por Léo Martins. No terceiro e último período, deu-se então a reviravolta, fruto dos golos de Rui Coimbra, Belchior e Bê Martins.

"Gostaria de felicitar a Seleção Nacional de futebol de praia pela brilhante conquista do título europeu na Figueira da Foz. As vitórias consecutivas frente a Turquia, Ucrânia, Itália e Rússia vieram confirmar o valor de uma equipa nacional que sabe sempre superar-se a si própria nas horas decisivas. A todos os nossos jogadores, ao Mário Narciso e a sua equipa técnica e a todo o staff agradeço a forma como prestigiam o desporto nacional e o próprio país. Obrigado e Parabéns!", escreveu Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no site do organismo.